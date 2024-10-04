Путин дал четкий сигнал

Кроме того, президент России подчеркнул, что Стамбульские соглашения по Украине по-прежнему остаются «на столе» и могут служить основой для новых переговоров между Москвой и Киевом. Данная информация была размещена на официальном сайте Кремля. Путин также указал, что именно Украина публично отказалась от переговоров, добавив, что украинские чиновники открыто сообщали о том, что такое решение было принято по указанию из Лондона.