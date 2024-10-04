Posted 4 октября, 18:47
Published 4 октября, 18:47
Modified 4 октября, 18:49
Updated 4 октября, 18:49
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц предположил в своем Telegram-канале, что специальная операция в Украине не завершится до января 2025 года. Он сделал такие выводы, проанализировав слова президента России Владимира Путина, прозвучавшие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На пресс-конференции, проведенной после заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Путин отметил, что установить диалог между Москвой и Киевом могло бы быть возможно через Верховную Раду. Тем не менее, по его словам, это не имеет смысла в условиях узурпации власти на Украине.
— Конечно, можно обратиться к Раде, однако с учетом захвата власти правящей элитой в Украине это бесполезно. Большинство депутатов в Раде под контролем этой так называемой элиты, которая нелегитимно удерживает власть и даже не обращалась в Конституционный суд для подтверждения своих полномочий, — акцентировал Путин.
Кроме того, президент России подчеркнул, что Стамбульские соглашения по Украине по-прежнему остаются «на столе» и могут служить основой для новых переговоров между Москвой и Киевом. Данная информация была размещена на официальном сайте Кремля. Путин также указал, что именно Украина публично отказалась от переговоров, добавив, что украинские чиновники открыто сообщали о том, что такое решение было принято по указанию из Лондона.
Скоро могут стартовать переговоры по прекращению вооруженного конфликта в Украине. Такое заявление сделал экс-депутат Украины, политик Олег Царев.
По его словам, осенью, в ноябре, начнется процесс обсуждения. Если стороны достигнут взаимопонимания, то к маю следующего года можно ожидать формализацию этих договоренностей. Царев оценивает шансы на достижение соглашения осенью 2024 в 50%. Он сделал это заявление в своем телеграм-канале.
Математик Григорий Кваша, используя свой уникальный алгоритмический подход, в свое время предсказал приход Бориса Ельцина к власти, кризис в экономике США в 2001 году, а также конфликты на Ближнем Востоке. Теперь он представил свой прогноз на 2025 год: когда и как завершится Специальная военная операция (СВО)?
Согласно собственным расчетам Кваши, мир ощутимо изменится уже в 2025 году. В отношении России он утверждает, что страна находится в \"периоде Империи\», который продлится до 2053 года. За это время, по мнению математика, не произойдут ни революционные события, ни значительные изменения в политическом руководстве.
Кваша полагает, что специальная военная операция завершится также в следующем году: Украина окончательно «развалится». Освобожденные российскими войсками регионы будут присоединены к России.