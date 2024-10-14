Вместе с этим, немецкая пресса пишет о том, что планы Зеленского одержать победу над Россией становятся все более призрачными: Запад, в частности — США, не ставят проблемы Украины в приоритет. Так, с предстоящим визитом Байдена в Германию вновь возобновились обсуждения возможности встречи в формате «Рамштайн», в которой мог бы участвовать и американский президент. Однако, по информации немецких источников, этот вопрос не стоит на повестке дня.