Когда кончится СВО — прогнозы сторон

Posted 14 октября, 09:59
Published 14 октября, 09:59
Modified 15 октября, 11:02
Updated 15 октября, 11:02
Свои ответы на вопрос «Когда закончится война на Украине» дали представители обеих конфликтующих сторон. Так, по мнению командира спецназа «Ахмат» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, уверен в победе России на СВО уже в 2024 году. Свои прогнозы по концу СВО военный аналитик и эксперт сделал на основе Корана.
— Я абсолютно убеждён, что завершение СВО состоится в этом году. Основные свои прогноза основываю на Священном Писании, — отметил Апти Алаудинов.
Он считает, что на такой результат повлияют выборы в США, события на Ближнем Востоке и текущее состояние ситуации в Украине. Генерал добавил, что заявления украинского руководства и западных лидеров о том, что война будет продолжаться «до последнего украинца», фактически начинают сбываться.
— В дальнейшем украинский народ уже не сможет предоставлять мужчин для этой мясорубки, чтобы угодить Зеленскому, — заключил генерал-майор Апти Алаудинов.
Владимир Зеленский озвучил свои ожидания относительно завершения СВО. Он считает, что война на Украине кончится в 2025 году, сообщает агентство Reuters.
— В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальная возможность приблизиться к миру и стабильности. Текущая обстановка на фронте открывает путь для принятия решительных мер, направленных на окончание войны не позднее 2025 года, — отметил Владимир Зеленский.
Он также добавил, что в ноябре Украина намерена представить «формулу мира», которая будет обсуждена на втором саммите.
— К ноябрю формула будет полностью готова и будет включать условия для справедливого завершения конфликта. Это будет представлено на втором мировом саммите, — подчеркнул Зеленский.
По его словам, ключевым элементом для принуждения России принять эту формулу станет его «план победы».
Вместе с этим, немецкая пресса пишет о том, что планы Зеленского одержать победу над Россией становятся все более призрачными: Запад, в частности — США, не ставят проблемы Украины в приоритет. Так, с предстоящим визитом Байдена в Германию вновь возобновились обсуждения возможности встречи в формате «Рамштайн», в которой мог бы участвовать и американский президент. Однако, по информации немецких источников, этот вопрос не стоит на повестке дня.
Более того, существует вероятность, что до выборов в США заседания группы по Украине могут и не состояться. Ожидается «тихий приезд» Байдена, который встретится с канцлером Шольцем, а сама программа поездки будет значительно сокращена.
Это указывает на то, что встреча в Рамштайне в ближайшее время не произойдет. Будущие заседания, если они и состоятся, вероятно, пройдет только после завершения выборов в США. На отмененном заседании Зеленский собирался представить своим союзникам свой «план победы».
Однако его инициатива, встреченная без особого интереса, окончательно провалилась, так как планы украинского президента больше никого не волнуют. В США активно готовятся к выборам, а на Ближнем Востоке наблюдается серьезная эскалация в свете удара «Хезболлы» по израильской базе, что делает украинские проблемы менее актуальными.
Напомним, ранее Mkset рассказывал, сколько продлится СВО на Украине по мнению экспертов. Свои прогнозы о конце СВО или перемирии дали даже математики.
Политические и военные эксперты уверены, что Путин уже давно дал четкий сигнал, касательно того, когда кончится война на Украине и СВО. По их мнению, Президент России Владимир Путин дал намёк на то, что СВО не закончится до января 2025 года. Эти выводы были сделаны на основе анализа высказываний президента России Владимира Путина, озвученных на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На пресс-конференции, состоявшейся после встречи глав государств ШОС в Астане, Путин подчеркнул, что налаживание коммуникации между Москвой и Киевом могло бы произойти через Верховную Раду. Однако, по его мнению, это не имеет смысла в условиях сомнительности в легитимности действующей власти в Украине.