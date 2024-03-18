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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Регулярное авиасообщение запустят между Уфой и городами Саудовской Аравии

Жители Башкирии смогут ежедневно летать в столицу Саудовской Аравии

18 марта 2024, 04:35
Фото: 1MI

Регулярное авиасообщение запустят между Уфой и городами Саудовской Аравии

Авиварейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Из международного аэропорта Уфы запустят рейсы в города Саудовской Аравии. Так, рейсы из Уфы в Эр-Рияд запланированы ежедневно — 7 раз в неделю, а в Джидду — 5 раз в неделю.

Допуски на реализацию воздушных рейсов были выданы Росавиацией авиакомпании Red Wings. Об этом сообщается на сайте федерального управления.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле текущего года планируется возобновить авиарейсы из Уфы в Баку. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться еженедельно — по четвергам.

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