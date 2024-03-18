Жители Башкирии смогут ежедневно летать в столицу Саудовской Аравии

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Из международного аэропорта Уфы запустят рейсы в города Саудовской Аравии. Так, рейсы из Уфы в Эр-Рияд запланированы ежедневно — 7 раз в неделю, а в Джидду — 5 раз в неделю.
Допуски на реализацию воздушных рейсов были выданы Росавиацией авиакомпании Red Wings. Об этом сообщается на сайте федерального управления.
Напомним, ранее стало известно, что в апреле текущего года планируется возобновить авиарейсы из Уфы в Баку. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться еженедельно — по четвергам.