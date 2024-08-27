mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Дети получили пулевые ранения в Башкирии

Дети получили пулевые ранения в Башкирии

27 августа 2024, 10:30
Пострадавшие легли на стол к хирургам регионального клинического центра с койки санитарного вертолета, сообщает Минздрав РБ.
Сюжет
Дети

В августе 2024 года уфимские врачи столкнулись в своей практике сразу с двумя случаями пулевых ранений у детей. Оба несовершеннолетних попали на операционные столы к хирургам Республиканской детской больницы. Первопричиной необходимости операций стали неосторожные и опасные детские игры: пациенты шалили с пневматикой.

Первого подростка пришлось отправлять из Архангельского района в Уфу вертолетом санитарной авиации. Во время игр с братьями он получил пулю в грудь. Она застряла в правом легком несовершеннолетнего пациента. Уфимские детские хирурги не успели оправиться от этого случая, как через два к ним поступил еще один подстреленный ребенок. На этот раз им оказался подросток из Бураевского района. Его также доставили в Уфу вертолётом. Ранение он получил в спину, пуля застряла в левой доле диафрагмы.

Оба мальчика успешно перенесли операции и пошли на поправку.

Поцелуй в Уфе обернулся ножевым ранением
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к БастрыкинуНа три сотни Амин в Башкирии всего лишь один ТристанПричёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Вертолет#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Операция#Бураевский район#Архангельский район#Инциденты#Хирургия#Спина#Курск#Курская область#Пулевые ранения#Детская больница#Пневматика
Подпишитесь
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
Сегодня, 07:35
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
Сегодня, 11:24
Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину
Сегодня, 09:50
Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО
Сегодня, 10:46
Погода в Башкирии кардинально изменится
Сегодня, 10:04
В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»
Сегодня, 08:44