Дети получили пулевые ранения в Башкирии

В августе 2024 года уфимские врачи столкнулись в своей практике сразу с двумя случаями пулевых ранений у детей. Оба несовершеннолетних попали на операционные столы к хирургам Республиканской детской больницы. Первопричиной необходимости операций стали неосторожные и опасные детские игры: пациенты шалили с пневматикой.



Первого подростка пришлось отправлять из Архангельского района в Уфу вертолетом санитарной авиации. Во время игр с братьями он получил пулю в грудь. Она застряла в правом легком несовершеннолетнего пациента. Уфимские детские хирурги не успели оправиться от этого случая, как через два к ним поступил еще один подстреленный ребенок. На этот раз им оказался подросток из Бураевского района. Его также доставили в Уфу вертолётом. Ранение он получил в спину, пуля застряла в левой доле диафрагмы.