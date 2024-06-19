«Мерседес» влетел под фуру в Башкирии

По прибытии медики констатировали смерть одного из пассажиров немецкого авто. Ехавший в машине 54-летний мужчина погиб на месте до приезда оперативных служб. Ещё троих пассажиров «Мерса» увезли в больницу. Водители транспортных средств серьёзно не пострадали.