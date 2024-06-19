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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

«Мерседес» влетел под фуру в Башкирии

«Мерседес» влетел под фуру в Башкирии

19 июня 2024, 07:27
Фото: ГАИ РБ
Трагическая авария с фурой произошла на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, сообщил начальник ГАИ Башкортостана Владимир Севастьянов.

Инцидент случился в ночь на среду, 19 июня. По данным Mkset, авария произошла недалеко от села Ирнышки в Архангельском районе республики. На автодороге столкнулись минивэн марки Mercedes-Benz и фура Hongyan.

Видео: ГАИ РБ

По прибытии медики констатировали смерть одного из пассажиров немецкого авто. Ехавший в машине 54-летний мужчина погиб на месте до приезда оперативных служб. Ещё троих пассажиров «Мерса» увезли в больницу. Водители транспортных средств серьёзно не пострадали.

Как именно минивэн столкнулся с большегрузом — выясняется. Сейчас компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

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