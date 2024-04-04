В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Иглинском районе вынесли приговор банде грабителей. По версии следствия, трое мужчин прошлогодней зимой врывались в чужие квартиры и выносили оттуда имущество. Поле их преступной деятельности включало 7 районов Башкирии.
В январе 2023 года один из подсудимых вбросил друзьям идею — похищать чужое имущество из домов и квартир. Вскоре задумка начала осуществляться. Орудуя гвоздодёром, бандиты по ночам отпирали окна и врывались в дома. Выносили всё — начиная от медалей ветеранов Великой Отечественной войны, заканчивая электроприборами. Награбленное они сдавали в ломбарды.
Всего на пути грабителей оказалось 27 частных домов в 7 районах республики — Иглинском, Уфимском, Архангельском, Благоварском, Бирском, Нуримановском и Чишминском. Общая сумма ущерба, нанесённого гражданам — 900 тыс рублей.
В итоге они попались и были обвинены в ряде преступлений.
— В зависимости от степени и роли участия они признаны виновными в совершении преступлений по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30 — пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору и покушение на кражу). — Прокуратура Республики Башкортостан.
Иглинский межрайонный суд присудил банде лишение свободы сроком от 2 лет и 3 месяцев до 3 лёт и 2 месяцев. Срок они будут отбывать в колонии общего режима.