В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму

В январе 2023 года один из подсудимых вбросил друзьям идею — похищать чужое имущество из домов и квартир. Вскоре задумка начала осуществляться. Орудуя гвоздодёром, бандиты по ночам отпирали окна и врывались в дома. Выносили всё — начиная от медалей ветеранов Великой Отечественной войны, заканчивая электроприборами. Награбленное они сдавали в ломбарды.