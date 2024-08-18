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Мужчина лишился прав после визита к врачу

Мужчина лишился прав после визита к врачу

18 августа 2024, 12:20
Результат алкотестера водитель машины пытался оправдать приемом лекарств, сообщает Кушнаренковский суд Башкирии.

Кушнаренковский районный суд Республики Башкортостан приговорил 51-летнего местного жителя к обязательным работам на срок 230 часов и на два года лишил водительских прав за пьяную езду. Ранее житель Башкирии уже попадался автоинспекторам пьяным за рулем. Так как нарушение оказалось повторным, то и наказание за него не могло быть мягким.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины, объяснив, что утром посещал врача, а затем, сев в машину, принял лекарство. Однако результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови подсудимого.

Помимо водительских прав, мужчину лишили и его автомобиля. Его конфисковали в пользу государства. На момент опубликования приговор суда не вступил в законную силу.

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