Мужчина лишился прав после визита к врачу

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Кушнаренковский районный суд Республики Башкортостан приговорил 51-летнего местного жителя к обязательным работам на срок 230 часов и на два года лишил водительских прав за пьяную езду. Ранее житель Башкирии уже попадался автоинспекторам пьяным за рулем. Так как нарушение оказалось повторным, то и наказание за него не могло быть мягким.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины, объяснив, что утром посещал врача, а затем, сев в машину, принял лекарство. Однако результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови подсудимого.
Помимо водительских прав, мужчину лишили и его автомобиля. Его конфисковали в пользу государства. На момент опубликования приговор суда не вступил в законную силу.