Мужчина лишился прав после визита к врачу

Кушнаренковский районный суд Республики Башкортостан приговорил 51-летнего местного жителя к обязательным работам на срок 230 часов и на два года лишил водительских прав за пьяную езду. Ранее житель Башкирии уже попадался автоинспекторам пьяным за рулем. Так как нарушение оказалось повторным, то и наказание за него не могло быть мягким.