«Лейкерс» поблагодарил за соболезнования по поводу гибели Брайанта
Сегодня, 18:51В миреФото: ru.m.wikipedia.org
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В команде «Лос-Анджелес Лейкерс» прокомментировали смерть Коби Брайанта и поблагодарили неравнодушных за поддержку.
Напомним, легендарный американский баскетболист разбился вместе с дочерью на частном вертолете. Он отыграл 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс» и был легендой клуба.
В своем обращении к болельщикам и всем неравнодушным руководство «Лейкерс» поблагодарило за соболезнования. Также прозвучало обещание не оставлять семью Брайанта в тяжелое время и делиться информацией, сообщает RT.
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