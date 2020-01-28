«Лейкерс» поблагодарил за соболезнования по поводу гибели Брайанта

Напомним, легендарный американский баскетболист разбился вместе с дочерью на частном вертолете. Он отыграл 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс» и был легендой клуба.

В своем обращении к болельщикам и всем неравнодушным руководство «Лейкерс» поблагодарило за соболезнования. Также прозвучало обещание не оставлять семью Брайанта в тяжелое время и делиться информацией, сообщает RT.