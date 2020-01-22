CNN: в США зарегистрирован первый случай заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV
Сегодня, 18:30В миреФото: pixabay.com
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Американский телеканал CNN сообщил, что в ближайшее время власти США объявят о первом случае заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV в стране.
Заявление должны сделать американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Об этом информирует RNS.
Отметим, что в Китае от коронавируса 2019-nCoV уже скончались девять человек.
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