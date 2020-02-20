Серийного насильника из Китая казнили через несколько лет после помилования
20 февраля, 15:05В миреФото: pxhere.com
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Суд китайского города Куньмин 20 февраля привел в исполнение решение о смертной казни в отношении серийного насильника Сунь Сяого. Его помиловали несколько лет назад.
До этого он провел в местах лишения свободы более десяти лет, сообщает газета «Известия».
Сунь Сяого совершил многочисленные изнасилования в период с 1994 по 1997 годы. Среди его жертв были и несовершеннолетние. Сяого приговорили к смертной казни в 1998 году. Затем приговор смягчили, заменив на двадцать лет лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 2010 году, так как был помилован.
После этого Сяого занимался гостиничным и ресторанным бизнесом. Однако в 2019 году, в ходе спецоперации по ликвидации преступности, в его отношении провели новое расследование. Сяого был признан виновным в тяжких преступлениях, а также в негативном влиянии на общество и нанесении ущерба государству. Он был приговорен к смертной казни.
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