Серийного насильника из Китая казнили через несколько лет после помилования

До этого он провел в местах лишения свободы более десяти лет, сообщает газета «Известия».

Сунь Сяого совершил многочисленные изнасилования в период с 1994 по 1997 годы. Среди его жертв были и несовершеннолетние. Сяого приговорили к смертной казни в 1998 году. Затем приговор смягчили, заменив на двадцать лет лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 2010 году, так как был помилован.