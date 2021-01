В Италии проснулся вулкан, который выбросил столб пепла высотой четыре километра.

Издание iz.ru сообщает, что на острове Сицилия произошло извержение вулкана, которое сопровождалось выбросом лавы и столба пепла, высота которого достигала четыре километра. Также при извержении были слышны раскаты грома и ощущались подземные толчки. Отмечается, что на данный момент активность вулкана снизилась и подземные толчки уже почти не ощущаются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter