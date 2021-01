В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 999 человек, заболевших COVID-19. Общее количество заразившихся коронавирусной инфекций в стране с начала пандемии — 170 098 человек.

Как сообщает RT, за последние сутки 946 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Общее количество выздоровевших в Казахстане на данный момент — 154 449 человек. За сутки 8 заболевших скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Общее количество смертей за время пандемии в стране — 2416.

