Аналитик Пикин сообщил о «напряженной ситуации» в мировой энергетике

Аналитик Пикин сообщил о «напряженной ситуации» в мировой энергетике
Аналитик Пикин сообщил о «напряженной ситуации» в мировой энергетике
Вчера, 19:30В миреФото: Медиахолдинг 1Mi
По словам Сергея Пикина, главы Фонда энергетического развития, ситуация в мировой энергетической сфере является напряженной по всем параметрам.

Ранее Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь организации стран — экспортеров нефти, представляющий Кувейт, заявил об опасности развития энергетического кризиса зимой. Но глобальной рецессии, по его словам, не наступит.

Пикин прокомментировал это заявление, сообщив, что ситуация действительно напряжена, и для энергорынков главной сложностью является неопределенность ситуации. Он подчеркнул, что давать прогнозы относительно изменений баланса на нефтяном рынке возможно, но санкционные меры могут быстро изменить положение вещей. Ситуация с газом является еще более сложной, информирует Russian.rt.com.

Также аналитик сообщил, что рынки нефти являются более защищенными, при этом отмечается нехватка сжиженного газа в мире. Это, по утверждению специалиста, и является причиной резкого повышения цен.

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