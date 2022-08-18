Аналитик Пикин сообщил о «напряженной ситуации» в мировой энергетике

Ранее Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь организации стран — экспортеров нефти, представляющий Кувейт, заявил об опасности развития энергетического кризиса зимой. Но глобальной рецессии, по его словам, не наступит.
Пикин прокомментировал это заявление, сообщив, что ситуация действительно напряжена, и для энергорынков главной сложностью является неопределенность ситуации. Он подчеркнул, что давать прогнозы относительно изменений баланса на нефтяном рынке возможно, но санкционные меры могут быстро изменить положение вещей. Ситуация с газом является еще более сложной, информирует Russian.rt.com.
Также аналитик сообщил, что рынки нефти являются более защищенными, при этом отмечается нехватка сжиженного газа в мире. Это, по утверждению специалиста, и является причиной резкого повышения цен.