Коронавирус обнаружили во всех штатах США

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По состоянию на 17 марта заражения коронавирусом зарегистрированы во всех пятидесяти штатах США.
Последним из них стала Западная Вирджиния, сообщает газета «Известия».
Глава штата Джим Джастис отметил, что первый случай заражения отмечен недалеко от границы с Мэрилендом. Он также заявил о готовности к такой новости и о том, что паниковать не стоит.
На данный момент коронавирус обнаружен у 6,4 тысяч жителей Соединенных Штатов. Вылечились 17 из них, умерли - 108.
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