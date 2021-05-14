Суперлуние – sold out! В Австралии компания Quantas продала рейс к Луне в Затмение

В полете к Луне будет и гид. Quantas сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс, именно она участвовала в разработке оптимальной траектории полета над Тихим океаном. Астроном в день полета также отправится к Луне и расскажет пассажирам о суперлунии.