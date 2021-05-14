Суперлуние – sold out! В Австралии компания Quantas продала рейс к Луне в Затмение

Суперлуние – sold out! В Австралии компания Quantas продала рейс к Луне в Затмение
Суперлуние – sold out! В Австралии компания Quantas продала рейс к Луне в Затмение
Сегодня, 13:34В миреИрина ДеревянчукФото: paddleyourownkanoo.com
Пассажиры раскупили все авиабилеты на рейс в «никуда» за 2,5 минуты, сообщило агентство CNN.

Бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты. Однако желающие еще остались, после sold out персоналу компании был вынужден создать лист ожидания.

Сама компания назвала рейс полетом «в никуда». будет длиться три часа. 11 мая австралийская авиакомпания Qantas обнародовала предложение полюбоваться Луной во время полета на самолете и объявила продажу билетов на рейс к Луне. В полете пассажиры смогут наблюдать за полным лунным затмением.

Самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется на высоту 13 километров, чтобы показать пассажирам лунное затмение, и вернется обратно в аэропорт.

В полете к Луне будет и гид. Quantas сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс, именно она участвовала в разработке оптимальной траектории полета над Тихим океаном. Астроном в день полета также отправится к Луне и расскажет пассажирам о суперлунии.

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