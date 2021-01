Президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне режим ЧС в целях обеспечения порядка во время предстоящей инаугурации следующего главы государства - Джо Байдена.

Как пишет RT, вашингтонским властям будет направлена федеральная силовая поддержка из-за «экстренных обстоятельств», происходящих на фоне предстоящей инаугурации Байдена.

