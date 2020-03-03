В Китае после выздоровления от коронавируса выписали домой 98-летнюю пациентку
Вчера, 15:21В миреФото: pixabay.com
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Жительница китайского города Ухань в возрасте 98 лет благополучно вылечилась от коронавируса COVID-19 и была выписана из медучреждения.
На сегодняшний день она стала старейшей жительницей планеты, победившей заболевание, сообщает 3 марта газета «Известия».
Отмечается, что женщину доставили в госпиталь в критическом состоянии. Вместе с ней была госпитализирована её 55-летняя дочь. У обоих врачи диагностировали коронавирус.
В результате лечения женщины почувствовали себя лучше. Одну из пациенток выписали домой.
По словам медиков, сложно определить, полностью ли выздоровел человек. Ведь даже после улучшения состояния пациентов их анализы еще некоторое время показывают присутствие коронавируса в организме.
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