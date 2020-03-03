В Китае после выздоровления от коронавируса выписали домой 98-летнюю пациентку

На сегодняшний день она стала старейшей жительницей планеты, победившей заболевание, сообщает 3 марта газета «Известия».

Отмечается, что женщину доставили в госпиталь в критическом состоянии. Вместе с ней была госпитализирована её 55-летняя дочь. У обоих врачи диагностировали коронавирус.

В результате лечения женщины почувствовали себя лучше. Одну из пациенток выписали домой.