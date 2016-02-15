Россия сняла ряд ограничений на поставку продуктов из Турции

Теперь в страну можно ввозить субпродукты кур и индеек, огурцы, яблоки, груши, виноград, землянику и клубнику.

Правительство России сняло ограничения на ввоз из Турции запрещенных ранее продуктов, кроме томатов, сообщает РИА Новости.

Так из перечня продуктов, которые ранее были запрещены для ввоза, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

А также отменен запрет на выполнение отдельных видов работ и оказание ряда услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турции, следует из документа на сайте кабмина.

Эмбарго на поставки из Турции Россия ввела с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты.

Ростехнадзор в 2016 году также запретил ввозить из Турции перец, гранаты, баклажаны, салат-латук и айсберг, кабачки и тыкву. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле, а 22 мая Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

При этом отмена ограничений не коснется томатов, учитывая инвестиции аграриев России в этот сектор и длительный цикл производства. Вице-премьер России Аркадий Дворкович говорил, что ограничения на поставки в нашу страну томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими.

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