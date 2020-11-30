В Башкирии вычислили пять самых активных городов в интернете

Теперь, как рассказали в «МегаФоне», жители этих сёл могут пользоваться цифровыми услугами наравне с городскими. Даже в деревнях с населением меньше 100 человек (Новосуккулово, Субай и Майск) интернет-трафик вырос на 1 Тб в месяц и более.