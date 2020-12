В Башкирии вычислили пять самых активных городов в интернете

В список самых активных в интернете городов Башкирии, не считая Уфы, вошли Октябрьский, Стерлитамак, Туймазы, Мелеуз и Сибай, сообщает аналитическая группа сотового оператора «Мегафон». При этом, по данным компании, за 2020 год в республике мобильный интернет-трафик в 4G вырос на 74%.

Такой результат получился при сравнении данных с января по ноябрь с аналогичным периодом 2019-го. Так, в Октябрьском за месяц скачивают в среднем по 500 Тб — как поясняют специалисты «Мегафон», это примерно 500 тысяч фильмов в HD-качестве. Отметим, что в 2020 году компания дополнительно установила в этих городах оборудование 4G. Также оборудование было установлено в Уфе, Нефтекамске, Белебее, Салавате, Ишимбае, Белорецке, Янауле, Кумертау, Благовещенске, Бирске, Давлеканово и Дюртюлях. Photo: Мегафон — Мы понимаем важность доступности онлайн-сервисов для жителей республики, — пояснил директор отделения компании «МегаФон» в Башкортостане Дамир Байгильдин. — Поэтому непрерывно развиваем скоростную сеть и реагируем на потребности абонентов, которые оказались в прямой зависимости от мобильного интернета. В результате мы видим высокие темпы роста потребления услуг передачи данных в Башкирии. Инженеры МегаФона модернизировали и построили порядка 300 базовых станций четвертого поколения. Масштабное строительство сети LTE затронуло крупные и малые населенные пункты республики, где ранее не было скоростной сети. В результате, мобильный интернет еще для 80 тысяч жителей сел Башкирии стал быстрее в пять-шесть раз. Теперь, как рассказали в «МегаФоне», жители этих сёл могут пользоваться цифровыми услугами наравне с городскими. Даже в деревнях с населением меньше 100 человек (Новосуккулово, Субай и Майск) интернет-трафик вырос на 1 Тб в месяц и более.

