Представитель ЮЗТС посетил станкостроительный форум в Санкт-Петербурге
Круглый стол прошел в рамках Санкт-Петербургского станкостроительного форума, состоявшегося 18 и 19 марта.
Исполнительный директор ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» Дмитрий Дмитренко сделал доклад для круглого стола, который был посвящен экономическим аспектам поддержки и развития современного станкостроения.
В связи с реализацией мер безопасности по предотвращению эпидемии коронавируса формат форума изменили. Так, организаторы отказались от массовых мероприятий. Но крупнейшие станкостроители из 12 регионов страны нашли возможность встретиться на одной площадке и поговорить на тему актуальных вопросов отрасли.
В том числе станкостроители обсудили опыт работы после выхода постановления правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». В соответствии с документом ряд предприятий, в частности ЮЗТС, получил статус отечественного производителя. Статус предоставляет преимущество при заключении договоров с государственными заказчиками по сравнению с зарубежными производителями.
Кроме всего, на мероприятии говорилось о перспективах работы в условиях меняющейся ситуации в экономике. Участники круглого стола рассказали о своих достижениях в сфере выпуска новой продукции и технологий. Повышенный интерес вызвала разработка ЮЗТС под названием "Макроцентр", презентация которой пройдет в ближайшем будущем. Она представляет собой токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий технологический комплекс переменной компоновки, где можно вытачивать комплектующие весом до 125 тонн с точностью до четырех микрометров.
Согласно оценкам участников круглого стола презентация "Макроцентра" будет знаковым событием для машиностроительной отрасли страны, учитывая интерес к проекту со стороны потенциальных потребителей, профессионалов и властей.
Исполнительный директор ЮЗТС также рассказал о планах развития Южного завода тяжелого станкостроения и о потенциальном партнерстве с машиностроительными предприятиями РФ.
В эти же дни завод принимал участие в 20-й специализированной выставке технологий и оборудования для предприятий машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства, прошедшей в городе Екатеринбурге. Там предприятие презентовало проекты своих самых новых передовых разработок.
Как сообщили в пресс-службе ЮЗТС, выставка была успешной. Прошел ряд встреч с представителями крупнейших предприятий Урала, в числе которых были как постоянные партнеры, так и компании, с которыми только налаживаются деловые связи. Также были достигнуты предварительные соглашения по поводу новых заказов для заводов Свердловской области.
Напомним, ЮЗТС учредили в 2016 году на базе легендарного завода имени Седина, который в СССР поставлял токарно-карусельные станки в 65 государств мира. В настоящее время кубанские станкостроители восстанавливают потерянные позиции, их продукция является востребованной как в России, так и в других странах мира.