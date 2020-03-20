Представитель ЮЗТС посетил станкостроительный форум в Санкт-Петербурге

Исполнительный директор ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» Дмитрий Дмитренко сделал доклад для круглого стола, который был посвящен экономическим аспектам поддержки и развития современного станкостроения.

В связи с реализацией мер безопасности по предотвращению эпидемии коронавируса формат форума изменили. Так, организаторы отказались от массовых мероприятий. Но крупнейшие станкостроители из 12 регионов страны нашли возможность встретиться на одной площадке и поговорить на тему актуальных вопросов отрасли.

В том числе станкостроители обсудили опыт работы после выхода постановления правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». В соответствии с документом ряд предприятий, в частности ЮЗТС, получил статус отечественного производителя. Статус предоставляет преимущество при заключении договоров с государственными заказчиками по сравнению с зарубежными производителями.

Кроме всего, на мероприятии говорилось о перспективах работы в условиях меняющейся ситуации в экономике. Участники круглого стола рассказали о своих достижениях в сфере выпуска новой продукции и технологий. Повышенный интерес вызвала разработка ЮЗТС под названием "Макроцентр", презентация которой пройдет в ближайшем будущем. Она представляет собой токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий технологический комплекс переменной компоновки, где можно вытачивать комплектующие весом до 125 тонн с точностью до четырех микрометров.

Согласно оценкам участников круглого стола презентация "Макроцентра" будет знаковым событием для машиностроительной отрасли страны, учитывая интерес к проекту со стороны потенциальных потребителей, профессионалов и властей.

Исполнительный директор ЮЗТС также рассказал о планах развития Южного завода тяжелого станкостроения и о потенциальном партнерстве с машиностроительными предприятиями РФ.

В эти же дни завод принимал участие в 20-й специализированной выставке технологий и оборудования для предприятий машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства, прошедшей в городе Екатеринбурге. Там предприятие презентовало проекты своих самых новых передовых разработок.

Как сообщили в пресс-службе ЮЗТС, выставка была успешной. Прошел ряд встреч с представителями крупнейших предприятий Урала, в числе которых были как постоянные партнеры, так и компании, с которыми только налаживаются деловые связи. Также были достигнуты предварительные соглашения по поводу новых заказов для заводов Свердловской области.