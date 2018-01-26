Минобороны России в марте получит вертолеты, произведенные в Башкирии

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Кумертауское авиационное производственное предприятие передаст два вертолета Ка-226Т.
Источник: РИА Новости
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") передаст минобороны два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т с возможностью корабельного базирования до конца марта, сообщают «РИА Новости».
Произведенные на Кумертауском авиационном производственном предприятии вертолеты пополнят состав авиации спецназначения РФ. На предприятии уточнили, что в настоящее время машины находятся в цехе окончательной сборки, еще два вертолета находятся в стадии производства.
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