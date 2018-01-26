Минобороны России в марте получит вертолеты, произведенные в Башкирии

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") передаст минобороны два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т с возможностью корабельного базирования до конца марта, сообщают «РИА Новости».

Произведенные на Кумертауском авиационном производственном предприятии вертолеты пополнят состав авиации спецназначения РФ. На предприятии уточнили, что в настоящее время машины находятся в цехе окончательной сборки, еще два вертолета находятся в стадии производства.