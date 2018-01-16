В Башкирии очевидцы сняли на видео вертолет рядом с трассой

В Башкирии очевидцы сняли на видео вертолет рядом с трассойВидео
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Он летел на опасно низкой высоте.
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Видео: youtube.com
Телеканал «Россия Башкортостан» показал кадры видеорегистратора, на которых видно, как вертолет летит на довольно низкой высоте поперек автотрассы в Мелеузовском районе республики.
- Автор ролика негодует, что в этом время на дороге не было сотрудников ГИБДД, - комментирует происходящее тележурналист.
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