«БСЗ-Дуглас» намерно посторить в Благовещенске стекольный завод, сообщил министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов. По его словам, новое предпритие будет производить стеклопакеты, 180 тысяч единиц продукции в год.

Также Минэкономразвития России включило «БСЗ-Дуглас» в список резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Планируемый объём инвестиций — 200 миллионов рублей. По данным СПАРК, ООО «БСЗ-Дуглас» принадлежит Шамилю Сафиуллину. Напомним, ранее стало известно, что в Благовещенском районе собираются запустить производство промышленных насосов и оборудования для обогащения сыпучими материалами.

