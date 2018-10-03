Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора покажут в Одноклассниках

В социальной сети ОК пройдет прямая трансляция титульного поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229. Эфир в высоком качестве Full HD начнется в ночь с 6 на 7 октября в 01:00 по московскому времени, а бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится около 6:00 по московскому времени.

ОК запустили новый спортивный раздел, где на одном экране будут собраны трансляции всех самых интересных событий. В нем пользователи смогут удобно переключаться между разными соревнованиями и видами спорта. Раздел «Спорт» в видеовитрине ОК будет доступен на всех устройствах.