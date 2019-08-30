Фото: wikimedia.org
Роналду надеется на победу «Ювентуса» в Лиге Чемпионов
Вчера, 21:10Спорт
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Форвард итальянского «Ювентуса» надеется, что команда сможет завоевать кубок чемпионов УЕФА.
Как пишет RT, Роналду заявил, что одержать победу в этом турнире очень непросто, но он надеется на это. По словам нападающего, они будут стремится к тому, чтобы этот сезон остался за туринской командой.
Сообщается, что итальянской сборной предстоит сыграть с командами Испании, Германии и России. За последнюю выступит московский «Локомотив».
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