В «Салават Юлаев» возвращается Эдуард Гиматов

Уфимский клуб подписал контракт с нападающим «Нефтехимика».

«Салават Юлаев» подписал контракт с выпускником уфимской СДЮСШОР Эдуардом Гиматовым. За свою карьеру нападающий успел поиграть в нескольких российских клубах («Авто», «Автомобилист», «Северсталь» «Ижсталь», «Ариада-НХ», «Нефтехимик»). Самое высокое достижение Эдуарда Гиматова – бронза молодёжного Чемпионата мира в составе сборной России в 2014 году.