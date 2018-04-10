Призер Олимпиады Семен Елистратов о словах в Корее: «А за что санкции?»

С момента закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане прошло уже больше месяца. А триумфаторы игр только возвращаются на родину. Шорт-трекист Семен Елистратов в родную Уфу приехал одним из последних и сразу попал в руки столичных журналистов.

Одним из ключевых вопросов стал итог расследования его слов во время Олимпиады в Пхенчхане. После того как Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м, он в порывах эмоций высказался так:

- Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!

Международный олимпийский комитет тогда быстро отреагировал на высказывание Елистратова, напомнив, что у МОК есть «программа надзора» за российскими спортсменами и их поведением, и по окончании Игр исполкому МОК будет доложено о том, были ли соблюдены все правила.

На встрече с журналистами Семена спросили, чем же закончилась та история.

- Ничем, – первым ответил тренер Елистратова Андрей Максимов. - Вы понимаете, не нужно реагировать на то, что пишут в социальных сетях и СМИ.

- То есть МОК никаких санкций в итоге не наложил?

- А за что санкции? Мне самому интересно. Всё было очень спокойно – задумчиво ответил Семён Елистратов.

Уфимец Семен Елистратов на Олимпиаде в Южной Корее завоевал первую медаль в команде олимпийских атлетов из России (бронзу на дистанции в 1500 м). В Уфе ему вручили знак «Выдающийся спортсмен Башкортостана», награду «Лучший тренер республики» заслужил его личный наставник Андрей Максимов.

Семену 27 лет, позади три Олимпиады. И пока мыслей о следующем олимпийском цикле, по словам спортсмена, в голове не так много.