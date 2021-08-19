«Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Колумбии Муньосу

Добавим, что Муньос перешел в «Генк» из бразильского «Атлетико Насьональ» в июле 2020 года за 4,5 млн евро. С тех пор он сыграл за команду 49 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач. В составе бельгийцев стал обладателем Кубка страны.