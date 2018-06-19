Уфимец Алексей Селиверстов будет приводить в форму хоккеистов «Витязя»

Его услуги оказались востребованы в чеховском клубе «Витязь». В нынешнее межсезонье физической подготовкой хоккеистов этого клуба КХЛ будет заниматься Алексей Селиверстов.

Алексей Селиверстов четыре сезона работал тренером по физподготовке в ХК «Салават Юлаев», куда он был приглашен из ХК «Торос», где трудился также четыре года.