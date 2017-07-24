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Госавтоинспектор из Башкирии завоевал «серебро» на Всемирных играх в США
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Госавтоинспектор из Башкирии завоевал «серебро» на Всемирных играх в США

16 августа, 17:17СпортДмитрий СаламатинФото: пресс-служба МВД по РБ
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