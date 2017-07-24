Госавтоинспектор из Башкирии завоевал «серебро» на Всемирных играх в США

Инспектор полка ДПС Вадим Сафонов занял второе место на соревнованиях в Лос-Анджелесе.

С 6 по 17 августа в США в городе Лос-Анджелесе проходят XVII Всемирные игры полицейских и пожарных. Как сообщает пресс-служба МВД, в этом году на мероприятие съехались более 2,5 тысяч участников, из более чем 70 стран мира.

В составе российской команды башкирский спортсмен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг. Он, победил на татами дзюдоистов из Ирана, Канады и Болгарии.

Вадим Сафонов участвует в соревнованиях уже шестой раз. Дважды на Всемирных играх полицейский выигрывал золото. Бронзовых медалей у него также две. Нынешнее серебро стало тоже вторым.

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