Госавтоинспектор из Башкирии завоевал «серебро» на Всемирных играх в США
16 августа, 17:17СпортДмитрий СаламатинФото: пресс-служба МВД по РБ
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Инспектор полка ДПС Вадим Сафонов занял второе место на соревнованиях в Лос-Анджелесе.
С 6 по 17 августа в США в городе Лос-Анджелесе проходят XVII Всемирные игры полицейских и пожарных. Как сообщает пресс-служба МВД, в этом году на мероприятие съехались более 2,5 тысяч участников, из более чем 70 стран мира.
В составе российской команды башкирский спортсмен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг. Он, победил на татами дзюдоистов из Ирана, Канады и Болгарии.
Вадим Сафонов участвует в соревнованиях уже шестой раз. Дважды на Всемирных играх полицейский выигрывал золото. Бронзовых медалей у него также две. Нынешнее серебро стало тоже вторым.
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