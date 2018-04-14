Уфа ждет футбольный матч «Уфы» и ЦСКА

Продолжается продажа билетов на матч 26-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между ФК «Уфа» и ПФК ЦСКА, сообщили в пресс-службе уфимского футбольного клуба.

Игра пройдет 15 апреля на стадионе «Нефтяник» в 18:30. Напомним, что билеты можно приобрести как в кассах стадиона с 10:00 до 22:00, так и на сайте клуба. Билет обойдется в 200-600 рублей.