Российский хоккеист Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
13 сентября, 23:26СпортФото: pixabay.com
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Россиянин Иван Проворов заключил новый контракт с хоккейным клубом «Филадельфия» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как сообщает газета «Известия», срок данного договора составляет шесть лет.
Согласно условиям соглашения, заработок Проворова составит 40,5 миллионов долларов.
Летом 2019 года у хоккеиста завершился контракт новичка, который заключался на трехлетний срок. За это время игрок не пропустил ни одного матча в регулярных чемпионатах. Теперь Проворов признается ограниченно свободным агентом.
В 2017 году хоккеист, играя за «Филадельфию», получил бронзу на мировом первенстве. Всего за 246 матчей он набрал 97 очков. Из них в его арсенале - 67 передач и 30 забитых шайб.
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