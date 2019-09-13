Российский хоккеист Проворов подписал контракт с «Филадельфией»

Как сообщает газета «Известия», срок данного договора составляет шесть лет.

Согласно условиям соглашения, заработок Проворова составит 40,5 миллионов долларов.

Летом 2019 года у хоккеиста завершился контракт новичка, который заключался на трехлетний срок. За это время игрок не пропустил ни одного матча в регулярных чемпионатах. Теперь Проворов признается ограниченно свободным агентом.