13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб

Дмитрий Стоцкий покинет футбольный клуб «Уфа», скорее всего, он перейдет в «Краснодар», сообщил «Спорт-экспресс». В клубе эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Как стало известно Медиакорсети, 13 мая перед матчем с «Тосно» на стадионе «Нефтяник» будет организована фотосессия с Дмитрием Стоцким. Болельщики смогут сфотографироваться с ним, если придут заранее на стадион.

Это косвенно подтверждает сообщения о том, что Стоцкий уйдет из уфимского клуба. Как известно, он не сможет принять участие в самом матче из-за перебора желтых карточек.

Матч 13 мая имеет для «Уфы» принципиальное значение. Клубу нельзя терять очки, чтобы гарантированно сохранить за собой шестое место. Победа над обладателем Кубка России «Тосно» может стать для «Уфы» путевкой в Лигу Европы, такие шансы у клуба есть.

Как сообщил «Спорт-экспресс», «Тосно» уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках сезона-2018/19. Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России сезона-2017/18 шестое место. Сейчас на него претендуют «Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо».

Поэтому домашний матч для уфимской команды так важен. Если будет победа, то уфимцы впервые в истории клуба выйдут в Лигу Европы, а уфимские зрители увидят иностранную команду в качестве соперника на домашнем стадионе.

Уфимский клуб решил сделать скидки для тех, кто купит билет на своего друга или подругу. Каждый второй билет обойдется болельщикам вдвое дешевле обычной цены. Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» с 10.00 до 20.00, а также онлайн на сайте клуба.

Игра с командой из Ленинградской области состоится в воскресенье, 13 мая, на стадионе «Нефтяник» в 16:00 по местному времени.