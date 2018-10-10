Защитник «Салавата Юлаева» заплатит 300 тысяч за мат в адрес судьи

По-русски скажу, я в ... (в шоке - выражение заменено на цензурное) от судейских решений. Что ещё комментировать? Когда по лицу попадают, наверное, должно быть какое-то судейское действие. Кемппайнен не сам же себя по лицу ударил, — сказал после игры Панин.