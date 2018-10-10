Защитник «Салавата Юлаева» заплатит 300 тысяч за мат в адрес судьи
Сегодня, 15:51СпортРустэм Башкирцев
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Защитник уфимской команды прокомментировал эпизод, в котором ударили его одноклубника Йонаса Кемппайнена.
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин заплатил 300 тысяч рублей за слова, сказанные в адрес судейской бригады по итогам матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:2), сообщает «Спорт Бизнес Online».
Защитник уфимской команды прокомментировал эпизод, в котором его одноклубник Йонас Кемппайнен получил удар по лицу.
По-русски скажу, я в ... (в шоке - выражение заменено на цензурное) от судейских решений. Что ещё комментировать? Когда по лицу попадают, наверное, должно быть какое-то судейское действие. Кемппайнен не сам же себя по лицу ударил, — сказал после игры Панин.
«Салават» проиграл в том матче, а на последних секундах встречи арбитры отменили гол защитника уфимцев Филипа Ларсена.
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