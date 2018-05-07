В Уфе впервые пройдут Евразийские юношеские Игры Боевых Искусств

С 14 по 17 мая в Уфе на базе Дворца спорта пройдут I-е Открытые Евразийские юношеские Игры Боевых Искусств. Об этом сообщили в администрации города.

Как сообщили организаторы состязаний, в мероприятии примут участие около пяти тысяч спортсменов из российских регионов, а также стран Восточной Европы и Азии. Возраст спортсменов - от 10 до 21 года.

Под соревнования будут заняты 12 площадок, их участники будут состязаться в 18 дисциплинах, среди которых - айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ «Ограниченный контакт», всестилевое каратэ «Полный контакт» и т.д. Подный список можно посмотреть здесь.

Участникам соревнований, занявшим 1-3 места, полагаются медали и дипломы. Сборные команды субъектов Российской Федерации и стран Евразии, ставшие призерами в общекомандном зачете Игр, будут награждены кубками и дипломами.