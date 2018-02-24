Интерактивный футбол: в Уфе разыграли Кубок Засеева

Интерактивный футбол постепенно набирает популярность у болельщиков, вчерашнюю трансляцию посмотрели восемь тысяч человек, сообщает сайт gamingonline.tv . За первую путевку в гранд-финал боролись игроки Артур Шайбеков и Руслан Уразбахтин.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительные 30 минут соперники обменялись забитыми мячами, и все решила серия пенальти. Пятая игра определила победителя турнира. Напряженность висела в воздухе все 90 минут. В середине второго тайма счет открыл Уразбахтин, однако уже в следующей атаке Шайбеков сравнял счет. Решающий мяч, который принес Артуру «Кубок Засеева» и заветную путевку в гранд-финал, был забит на 83-й минуте.