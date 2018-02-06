Футболисты сборной России ответят на вопросы фанатов в Вконтакте

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Первыми с пользователями пообщаются нападающий Александр Кокорин и вратарь Андрей Лунев.
На вопросы болельщиков в феврале ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Задать вопрос можно в официальной группе Вконтакте «Сборная России по футболу».
Игроки выберут самые интересные комментарии и запишут видеообращения. Первыми с пользователями поговорят Александр Кокорин и Андрей Лунев.
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