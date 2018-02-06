Футболисты сборной России ответят на вопросы фанатов в Вконтакте

На вопросы болельщиков в феврале ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Задать вопрос можно в официальной группе Вконтакте «Сборная России по футболу».