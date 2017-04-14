Молодежная сборная России обыграла Узбекистан благодаря игрокам "Уфы"
Вчера, 13:32СпортФото: http://www.fcufa.pro/
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Команда одержала победу со счетом 4:3.
Вчера, 27 мая, в спортивном комплексе АГМК в Алмалыке контрольный поединок между молодежными сборными России и Узбекистана закончился со счетом 4:3, сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».
Полузащитников футбольного клуба «Уфа» Игоря Безденежных и Ивана Облякова заменили в перерыве игры, при этом Иван Обляков забил два мяча в первом тайме.
Далее россияне сыграют с командой Беларуси 31 мая в Москве на стадионе «Октябрь».
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