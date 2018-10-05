«Уфа» сыграет с «Арсеналом» уже сегодня

Матч в Туле начнется в 21:30 по местному времени (19:30 Мск). Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале «Матч Премьер».

«Арсенал» – профессиональный футбольный клуб из Тулы, основанный в 1946-м году. «Арсенал» и «Уфа» провели между собой 8 матчей, в которых ни разу не был зафиксирован ничейный исход. Счет по победам пока равный – 4:4, разница мячей 9:8 в пользу нашей команды. Сразу пять футболистов после выступлений за «Уфу» переходили в «Арсенал» — четверо сделали это напрямую (Евгений Осипов, Максим Лепский, Эммануэль Фримпонг и Игорь Шевченко), а Браун Форбс транзитом через «Ростов».