Бывший вратарь «Уфы» Юрченко рассказал о причинах «забастовки» в «Тосно»

Команда не вышла на контрольный матч.

В футбольном клубе «Тосно» произошел конфликт, 3 февраля команда не вышла на контрольный матч с курским «Авангардом». Причина проста – долги по зарплате, причем всем в клубе: футболистам, тренерам, врачам и другим сотрудниками клуба.

Об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» основной голкипер команды Давид Юрченко.

- Еще в ноябре 2017-го мы начали спрашивать у руководства всей командой, а нам сказали потерпеть еще немножко и все будет выплачиваться, - поделился он. - А сейчас уже февраль, и мы ничего не получили. Команда – это не только 25 футболистов, это еще и весь персонал, тренерский штаб, сотрудники клуба. Мы все не получаем своих денег.

- Обещают одно, по факту ничего не выполняется, - пояснил Давид Юрченко причины невыхода команды на матч. - Лучше скажите прямо, чего нам стоит ожидать, и от этого будем отталкиваться. Мы же понимаем, что скоро начнет сезон и что нам нужно к нему готовиться. Мы устраиваем забастовку не во вред команде, а ради всего клуба. Те, кто работает в администрации «Тосно» и получают маленькие зарплаты, – о них тоже нужно подумать. Когда футболисты не получают деньги по три месяца и не получают премиальные… Мы живем в неведении, мы не знаем, когда и что у нас может быть. Нам могут какую-то часть зарплаты перевести, а потом по два-три месяца мы опять ничего не видим. Это тоже неправильно. Ответов мы не получили, написали бумагу руководству, чтобы их получить. Не вышли тренироваться, чтобы хоть так повлиять на руководство и узнать, что нас ждет.

Вчера состоялся разговор руководства клуба с коллективом.

- Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются, - сообщил ТАСС гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко. - Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие.

По словам Матюшенко, перед командой остаются долги по заработной плате частично за ноябрь, а также за декабрь и январь.