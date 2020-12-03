Зе Луиш предстоит операция в Риме после перелома одной из костей стопы

Зе Луиш предстоит операция в Риме после перелома одной из костей стопы

Вчера, 22:50СпортPhoto: pixabay.com
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перенес операцию на плече, форварду железнодорожников Зе Луишу диагностирован перелом одной из костей стопы.

Как сообщает «Советский спорт», нападающему железнодорожников Зе Луишу, получившему травму в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга», подтвердили предварительный диагноз — перелом одной из костей стопы. В понедельник 7 декабря форвард сборной Кабо-Верде отправится на операцию в Рим.

Также отмечается, что еще один форвард московского клуба Федор Смолов перенес плановую операцию после травмы плеча, которую он получил еще в сентябре 2018 года, и по возвращении в Москву начнет активную фазу реабилитации.

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