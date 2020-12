Зе Луиш предстоит операция в Риме после перелома одной из костей стопы

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перенес операцию на плече, форварду железнодорожников Зе Луишу диагностирован перелом одной из костей стопы.

Как сообщает «Советский спорт», нападающему железнодорожников Зе Луишу, получившему травму в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга», подтвердили предварительный диагноз — перелом одной из костей стопы. В понедельник 7 декабря форвард сборной Кабо-Верде отправится на операцию в Рим. Также отмечается, что еще один форвард московского клуба Федор Смолов перенес плановую операцию после травмы плеча, которую он получил еще в сентябре 2018 года, и по возвращении в Москву начнет активную фазу реабилитации.

