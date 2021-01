Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом

За несколько минут до боя курантов глава региона обратился к жителям республики

В своем традиционном новогоднем поздравлении глава Башкирии признался, что оно было для него непростым. - Год был очень непростой. Для всех нас это был год очень тяжёлых испытаний. Сегодня я хочу сказать, что мы вместе с вами их прошли. Наша республика показала прежде всего запас огромной человеческой прочности. В своем поздравлении он упомянул, что Башкирия прошла год с «наименьшими потерями» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он объяснил почему так получилось, тем, что «каждый житель Башкортостана проявил свои самые лучшие качества, самые нужные в это время, такие как сострадание и взаимопомощь». - Я хочу сказать вам слова огромной благодарности. И низкий поклон всем вам за то, что мы выдержали. За то, что сохранили свое человеческое достоинство. И были вместе. В своем поздравлении Радий Хабиров назвал самым главным богатством «не нефть, не газ, не соду, а жителей нашей республики». - В эти последние минуты уходящего года я просто хочу вас всех поблагодарить за то, что мы были вместе. За то, что мы верим друг другу. За то, что всё у нас получится. Дорогие земляки! Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия. И ещё раз говорю вам огромное спасибо. Яңы йыл менән, дорогие друзья! С Новым годом, дуҫтар!

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter