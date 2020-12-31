Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом

- В эти последние минуты уходящего года я просто хочу вас всех поблагодарить за то, что мы были вместе. За то, что мы верим друг другу. За то, что всё у нас получится. Дорогие земляки! Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия. И ещё раз говорю вам огромное спасибо. Яңы йыл менән, дорогие друзья! С Новым годом, дуҫтар!