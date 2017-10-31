В Уфе пока не стали сокращать президиум горсовета

Заседание президиума столичного горсовета прошло в закрытом режиме.

Сегодня, 31 октября, состоялось заседание президиума горсовета Уфы, вокруг которого в последние дни разгорелись нешуточные страсти.

Как стало известно Медиакорсети, вопрос о сокращении числа членов президиума, обсуждение которого ожидалось, так и не был поднят на данном заседании.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в кулуарах городского совета депутатов активно обсуждается тема возможного сокращения числа членов президиума. По мнению источника, близкого к ситуации, главной целью этих преобразований могло стать формирование управляемого президиума, который принимал бы нужные повести дня для заседаний горсовета. В администрации главы региона прошли консультации с членами президиума горсовета на данную тему.

К слову говоря, журналистов на данное заседание не допустили, поскольку, по словам представителя пресс-службы горсовета, регламент президиума этого не предусматривает.

В итоге, вероятно, после того, как данная тема прозвучала в СМИ, от ее обсуждения было решено отказаться.