В Уфе ожидается сокращение членов президиума горсовета

По информации от источника Медиакорсети, из президиума удалят часть депутатов, чтобы формировать нужную повестку дня заседаний горсовета.

Как стало известно Медиакорсети, на ближайшем заседании президиума горсовета Уфы может быть поставлен вопрос о сокращении числа его членов до восьми человек. По данным источника, знакомого с ситуацией, под такое сокращение могут попасть депутаты, имеющие по ряду принципиальных вопросов свое мнение, отличающееся от мнения руководства республики, и, что, пожалуй, само важное в данном случае, лояльные главе города Иреку Ялалову.

Среди будущих «сокращенцев» называют Руслана Зинатуллина, Филюса Ишбулатова, Руслана Кинзикеева, Иосифа Марача. Кто-то из вышеназванных депутатов связан с Иреком Ялаловым давней дружбой, другие являются по службе его непосредственными подчиненными.

- Изменение в количественном и персональном составе президиума уфимского горсовета инициировал руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный по поручению самого Рустэма Хамитова, - сообщил источник. – Для принятия такого решения «разъяснительные беседы» с представителями горсовета проводят как сам Владимир Нагорный, так и его доверенные люди из числа уфимских депутатов.

Какие конкретно вопросы повестки дня могли бы помешать утвердить попадающие под предполагаемое сокращение депутаты горсовета, источник не уточнил.

Напомним, в апреле текущего года подобная ситуация уже возникала. Тогда обсуждался вопрос о возможном расторжении контракта с главой Уфы Иреком Ялаловым. И тогда депутаты горсовета тоже, образно выражаясь, оказались между двух огней. По сведениям, доходившим из кулуаров городского парламента, с депутатами одновременно проводились консультации в администрациях главы региона и города с целью склонить к прямо противоположным решениям. Для того, чтобы прошло то или иное решение в горсовете Уфы, каждый стороне необходимо заручиться поддержкой 24-25 народных избранников.

Тогда, по информации Медиакорсети, и Рустэм Хамитов, и Ирек Ялалов побывали в Москве, встречались с представителями администрации президента России. После этого оба не раз публично подчеркивали, что никакой конфронтации между властями республики и города нет.

- Мой прогноз следующий: если Кремль не вмешается и не добьется ухода Ялалова, то тот останется. Хамитов его уволить не сможет. После этого республику ждет длительная подковерная борьба между Уфой и Белым домом, - сделал тогда свой прогноз политолог Аббас Галлямов. - В сентябре следующего года на выборы в Госсобрание по городским округам Ялалов выдвинет своих кандидатов, Хамитов - своих. Пройдут боевые выборы, когда все будут обвинять всех во всем, в том числе и в фальсификациях. Поскольку административный ресурс в городе контролирует Ялалов, а выстроить нормальную электоральную работу администрация главы региона паталогически не способна, победят кандидаты от Ялалова. В Госсобрании они сформируют мощную фракцию и будут создавать проблемы республиканской власти уже оттуда: голосовать против бюджета, вызывать на ковёр министров, критиковать их.

- На мой взгляд, депутаты уфимского горсовета в нынешнем составе не опасны (я бы сказал, полностью безобидны) ни для республиканской власти, ни для полномочий сити-менеджера Ирека Ялалова. Если и будут какие-то изменения, то они, скорее всего, будет вызваны желанием самих депутатов. Ранее о снятии с себя полномочий председателя комиссии заявлял, например, Кирилл Бадиков, и его требование было удовлетворено, - отметил другой политолог Дмитрий Михайличенко.

- Такое развитие событий вполне возможно, потому что при нынешнем составе президиума горсовета вопрос об отставке Ирека Ялалова, если бы он вдруг возник, мог бы не дойти до голосования на сессии, этому помешали бы лояльные главе города члены президиума. Хотя полной уверенности в этом у меня нет, потому что, на мой взгляд, все-таки каждый депутат будет в первую очередь отстаивать свои собственные интересы, у многих есть свой бизнес, рисковать которым ради того или иного чиновника они вряд ли будут, - отметил общественник Азамат Галин. – При этом очевидно, что сама внутриполитическая среда в республике стала в последнее время заметно напряженнее. Вспомним, что именно Ирек Ялалов в последнее время стал принимать на правах хозяина высоких гостей. Видимо, кто-то уже сделал должные выводы из этого.

Эксперты допустили, что сейчас как раз и началась новая фаза противостояния между властями республиканского и городского уровней.

Один из депутатов, чье удаление из президиума предсказал источник Медиакорсети, на условиях анонимности подтвердил, что, по его сведениям, сейчас ведется подготовка к заседанию президиума горсовета, на котором как раз и предполагается сократить президиум. По его данным, заседание намечено на следующую среду, 1 ноября, в 15.00.

Пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров сообщил Медиакорсети, что не готов ответить на данный вопрос и попросил прислать официальный запрос.

Глава Уфы Ирек Ялалов на вопрос нашего корреспондента ответил коротко: «Без комментариев».