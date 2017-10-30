В Башкирии прокуратура вынесла предписание в отношении мэра крупного города

Представление прокуратуры поступило в город Салават в конце минувшей недели.

Как стало известно Медиакорсети, в городской совет Салавата 26 октября поступило представление от городской прокуратуры об устранении нарушений, допущенных главой города Фаритом Гильмановым.

По данным источника, близкого к ситуации, такое требование связано с конфликтом интересов, который, выражаясь официальным слогом, возник при предоставлении земельного участка либо объекта муниципальной собственности близким родственникам без всяких торгов, которые положено проводить в таких случаях по закону.

- В частности речь идет о предоставлении предпринимателю Павлу Гребенчуку, который является мужем сестры Фарита Гильманова, помещения площадью 2000 кв.м. по улице. Ленина в городе Салавате, - пояснил источник. - Помещение привлекательно тем, что находится на красной линии, оно было переоборудовано под магазин «Березка». Этому же предпринимателю без торгов достался и земельный участок площадью в 3 гектара по адресу г. Салават, ул. Заки Валиди. Помимо этого, прокуратуру также заинтересовали тендеры на обслуживание автомобилей Администрации города Салават на сумму 12 млн. рублей, победителем тендеров опять же стал Гребенчук.

По данным Медиакорсети, в процессе проверки в адрес прокурора поступали звонки от влиятельных знакомых Фарита Гильманова, занимающих высокие должности в правительстве республики. Однако, судя по тому, что представление все-таки ушло, на сей раз телефонное право не сработало.

В прокуратуре Башкирии Медиакорсети подтвердили, что на ближайшей сессии городского совета депутатов ожидается рассмотрение представления прокуратуры об устранении нарушений, допущенных главой города. В частности, темой для обсуждения должен стать тот факт, что ранее в адрес главы города прокуратура уже выносила представление об устранении нарушений, однако он не выполнил его в установленном законом порядке и в положенный срок.

Ранее в адрес СМИ произошла рассылка сообщения о том, что представление было вынесено прокуратурой Башкирии якобы об устранении главы города, но данная информация не получила официального подтверждения.