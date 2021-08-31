Куратор «Лиза Алерт» Леонов: NFC-браслеты помогут найти пропавших

Леонов отметил, что в браслете безопасности «Амулет», не требующем подзарядки, применяется технология NFC. Она позволяет записывать и считывать с помощью смартфона информацию о человеке: контакты близких, важные сведения о здоровье, сообщает Novostivolgograda.ru.
Леонов отметил, что это важно, когда потерявшийся пребывает в состоянии стресса, не называет или называет свое имя неправильно. Достоверные данные, записанные на браслете, помогают связаться с родными и близкими, добавил он.
Свыше 20 тысяч браслетов безопасности жители российской столицы заказали на сайте. Первые гаджеты уже получили пожилые актеры, которые являются подопечными фонда «Артист».
Олег Леонов отметил, что в большом городе в группу повышенного риска входят люди, у которых есть деменция, ментальные расстройства, а также дети, которые не всегда могут правильно ответить на вопросы врачей или правоохранителей. Браслеты безопасности и нужны для того, чтобы спасать и помогать этой категории граждан.
Мария Миронова, учредитель фонда «Артист», сказала, что браслет безопасности — это один из способов, который помогает быть спокойнее за близких. Она добавила, что пожилым людям требуются особое отношение, уход, защита.
«Браслет безопасности — один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города», — подчеркнула Мария Миронова.