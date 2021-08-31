Куратор «Лиза Алерт» Леонов: NFC-браслеты помогут найти пропавших

Олег Леонов, куратор проектов «Лиза Алерт», рассказал о принципе работы NFC-браслета «Амулет». Устройство не нужно подзаряжать, с ним легче искать и спасать людей в условиях мегаполиса.

Леонов отметил, что в браслете безопасности «Амулет», не требующем подзарядки, применяется технология NFC. Она позволяет записывать и считывать с помощью смартфона информацию о человеке: контакты близких, важные сведения о здоровье, сообщает Novostivolgograda.ru. Леонов отметил, что это важно, когда потерявшийся пребывает в состоянии стресса, не называет или называет свое имя неправильно. Достоверные данные, записанные на браслете, помогают связаться с родными и близкими, добавил он. Свыше 20 тысяч браслетов безопасности жители российской столицы заказали на сайте. Первые гаджеты уже получили пожилые актеры, которые являются подопечными фонда «Артист». Олег Леонов отметил, что в большом городе в группу повышенного риска входят люди, у которых есть деменция, ментальные расстройства, а также дети, которые не всегда могут правильно ответить на вопросы врачей или правоохранителей. Браслеты безопасности и нужны для того, чтобы спасать и помогать этой категории граждан. Мария Миронова, учредитель фонда «Артист», сказала, что браслет безопасности — это один из способов, который помогает быть спокойнее за близких. Она добавила, что пожилым людям требуются особое отношение, уход, защита. «Браслет безопасности — один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города», — подчеркнула Мария Миронова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter