Для губернатора Левченко иркутский аэропорт - схема по «отмыву» денег

Ситуация с иркутским аэропортом является одним из примеров такой мошеннической схемы. Когда Левченко вступил в должность губернатора, то все руководство воздушной гавани потеряло свои посты, а на их место были поставлены «свои» люди. В 2016 году власти региона приняли решение продать контрольный пакет акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» авиационному холдингу «Новапорт».

Как пишет издание Babr24, стороны заключили соглашение без проведения конкурса, объявления тендера, что грубо нарушает антимонопольное законодательство. Губернатор пытался как можно скорее передать аэропорт олигарху Роману Троценко, чтобы ситуация не привлекла лишнего внимания.

Именно в то время Сергей Левченко нуждался в деньгах, потому что приближались выборы в Госдуму.

К «Новапорту» должны были перейти 50% плюс одна акция иркутского аэропорта. Фактически губернатор хотел, чтобы авиаузел стал собственностью компании Романа Троценко.

Глава региона был уверен, что сделка завершится успешно, поэтому назвал ее сумму. Контрольный пакет акций продавался Роману Троценко всего за 1,5 миллиарда рублей. Предпочтение отдавалось олигарху, несмотря на гораздо более выгодные предложения: конкуренты хотели приобрести этот пакет акций за 8 миллиардов рублей. Однако сделка с «Новапортом» была для губернатора в приоритете, поскольку здесь была скрыта личная финансовая заинтересованность.

Несмотря на то, что летом 2018 года в Федеральную антимонопольную службу было подано заявление о незаконности готовящейся сделки, правонарушителей это не остановило.

Позже ФАС России приняла от компания «Geonika LLP» заявление в отношении властей Иркутской области, а также ООО «Новапорт» и ООО «Терминал Иркутск». В конце октября ФАС открыла дело по факту нарушения статьи «О защите конкуренции» против губернатора Левченко, правительства Иркутской области, АО «Рампорт Аэро», АО «Международный аэропорт Иркутск», ООО «Новапорт», ООО «Система управления», ООО «ИК Ареон», ООО «Терминал Иркутск». Суд признал виновными все упомянутые компании.

Также на правительство Иркутской области пало подозрение, что оно не исполняет Указ Президента «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области». Виновным грозит ответственность по статье «Халатность».