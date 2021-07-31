В России предложили запретить посещать ночные заведения до 21 года

Лидер движения «Трезвая Россия» уже направил соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет RT.
В своём письме Хамзаев отметил, что большинство посетителей ночных баров, ресторанов и клубов является молодёжь, в том числе лица моложе 21 года. Но в таком возрасте не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку у 18-19-летних людей происходит активное развитие организма, а спиртное может нанести вред здоровью, заявил общественный деятель.
— С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00, — говорится в обращении Хамзаева.
Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о результатах политики борьбы с нелегальной торговлей алкоголем в республике. По его словам, в регионе наблюдается снижение смертности от отравлений алкоголем. Кроме того, в республике усилили меры по борьбе с нелегальной торговлей спиртным, благодаря чему за год изъяли 4 тысячи литров такой продукции.