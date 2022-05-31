Памятник певице Хание Фархи создал скульптор, чьи работы в Уфе вызывают шквал критики

Памятник певице Хание Фархи создал скульптор, чьи работы в Уфе вызывают шквал критики
Памятник певице Хание Фархи создал скульптор, чьи работы в Уфе вызывают шквал критики
31 мая, 18:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети Фанура Шайисламова
В день рождения певицы, чей голос знаком каждому в Башкирии, памятник ей открыли на ее малой родине в Верхних Татышлах, о чем в соцсетях сообщил глава района 30 мая.

Вчера, 30 мая в Татышлинском районе Башкирии открыли памятник Хание Фархи, народной артистке республик Башкортостан и Татарстан, известной и популярной эстрадной певице, а также композитору и актрисе. Голос певицы знаком каждому без исключения в Башкирии, ведь именно она исполнила легендарную песню «Туган як» о родном крае, слова которой в Башкирии знают даже те, кто не владеет языком.

Хания Фархи прожила 57 лет и ее называли башкирской и татарской Аллой Пугачевой, в честь нее назвали одну из улиц райцентра и учредили конкурс-фестиваль при поддержке концертного агентства также названного в ее честь.

здесь работу Халита Галиуллина можно рассмотреть подробнее
Фото:фото из соцсетей

Однако ряд вопросов к памятнику все-таки возник. Автором памятника легендарной певице стал Халит Галиуллин, именно он автор многочисленных «коричневых человечков» заполонивших Уфу. Против его творений неоднократно выступали уфимцы и требовали у властей убрать их с улиц и парков в Уфе. Так у общественности возник и ряд вопросов к качеству памятника легендарной и всенародно любимой артистки.

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