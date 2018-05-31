В Уфе победитель корэш 12 июня получит автомобиль «Lada Granta»
Сегодня, 09:56ОбществоРустэм Башкирцев
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Приз «переехал» из торгового центра «Мир» в торговый центр «Центральный».
Главный трофей Открытого Всероссийского турнира по борьбе корэш «Cалауат вариҫтары», посвященного 80-летию Советского района Уфы переехал в ТЦ «Центральный», сообщили в пресс-службе администрации города. Раньше автомобиль "Lada Granta" стоял в торговом центре "Мир".
Напомним, турнир батыров пройдет 12 июня в парке Якутова. Будут сражаться борцы старше 18 лет в весовых категориях от 60 килограммов и выше.
Заявки принимаются до 7 июня 2018 года на эл. почту: [email protected]
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