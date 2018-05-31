В Уфе победитель корэш 12 июня получит автомобиль «Lada Granta»

Главный трофей Открытого Всероссийского турнира по борьбе корэш «Cалауат вариҫтары», посвященного 80-летию Советского района Уфы переехал в ТЦ «Центральный», сообщили в пресс-службе администрации города. Раньше автомобиль "Lada Granta" стоял в торговом центре "Мир".

Напомним, турнир батыров пройдет 12 июня в парке Якутова. Будут сражаться борцы старше 18 лет в весовых категориях от 60 килограммов и выше.